На неподконтрольной Украине территории Донбасса референдум, который предложил президент РФ Владимир Путин президенту США Дональду Трампу, невозможен.

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер интервью телеканалу "112 Украина" во вторник.

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что без контроля Украины над временно неподконтрольными территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали – "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе заявили, что референдум о независимости на Донбассе будет нелегитимным - Госдеп США. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт. С подобным заявлением выступил и глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

Также Волкер назвал позицию США по Крыму и Донбассу принципиальным вопросом переговоров.