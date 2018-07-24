Компания Royal Standard, которая предлагает гражданам Украины депозиты на нерыночных условиях, не имеет статуса финансового учреждения и лицензий Национального банка. Об этом говорится на странице НБУ в социальной сети Facebook.

По словам НБУ, мошенники предлагают вкладчикам проценты по депозитам гораздо выше банковских (24-33% годовых в гривнях и 18-22% в долларах). Деньги предлагается вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре. В качестве гарантии такого "депозита" со вкладчиком заключается договор залога прав на движимое или недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью якобы больше стоимости депозита.

Национальный банк обращает внимание на то, что регулятор не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. Компания Royal Standard, подчеркивают в НБУ, не имеет статуса финансового учреждения, поэтому привлекать депозиты и выдавать кредиты она не имеет права.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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