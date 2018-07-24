Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер не контактировал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым после переназначения последнего на свою должность.

Об этом Волкер заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"У нас нет сейчас запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, – это был январь. После этого он был вновь назначен на свою должность. Мы обменялись короткими фразами. Я думаю, что Джон Болтон – секретарь по нацбезопасности - будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет достичь большего прогресса, чем это было раньше", - сказал Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Сурков сохранил пост помощника президента Путина. Президент РФ Владимир Путин своим указом от 13 июня вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.

Также Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.