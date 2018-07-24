Курс биткоина продолжает расти во вторник и превысил отметку в $8 тыс. впервые c конца мая, сообщает MarketWatch.

На 17:43 МСК биткоин подорожал на 6,3%, до $8 188, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%, а с начала июля рост составляет 40%.

Благодаря увеличению стоимости биткоина совокупная стоимость всех криптовалют в мире снова приблизилась к $300 млрд, впервые за полтора месяца.

Подъем криптовалюты связывают с повышением интереса к ней со стороны финансового сектора и институциональных инвесторов.

При этом в конце прошлого года биткоин стоил почти $20 тыс.

Как сообщала "Cтрана", стоимость биткоина может подняться до 15 тысяч к концу года - Goldman Sachs.

Мы писали, что в США хотят выяснить, кто играет курсом биткоина и других криптовалют.