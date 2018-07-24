Водитель Владислав Бежевец, который управлял микроавтобусом, угодившим в аварию год назад около села Троицкое, в результате чего погибла корреспондент "Страны" Стася Рафал, был признан виновным в нарушении ПДД и осужден на четыре года с отсрочкой исполнения приговора на два года. Соответствующее решение 2 февраля 2018 года вынес судья Любашевского райсуда Одесской области Олег Вужиловский, говорится в Едином реестре судебных решений.

Данный вердикт не был оспорен в апелляции, и уже в начале марта текущего года вступил в силу. Согласно ему, не работающий в настоящее время отец троих несовершеннолетних детей Бежевец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

В тексте его приговора указано, что год назад во время осуществления поездки из Киева в Одессу на автомобиле "Volkswagen Сагаvelle" на трассе превысил скоростной режим. Согласно выводам судебной транспортно-трасологической экспертизы, Бежевец гнал иномарку на скорости в 121,3 км/ч при предельно допустимых на данном участке дороге 110 км/ч.

"Приближаясь к 330 км данной автодороги в Любашевском районе Одесской области Бежевец осуществлял движение в темное время суток, в условиях сухого покрытия проезжей части, по левой полосе, но при этом был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой и ее изменением. Имея объективную возможность увидеть грузовой автопоезд в составе автомобиля Volvo FH 12 с полуприцепом Renders RS 920, который осуществлял движение в попутном направлении по правой полосе, Бежевец не учел дорожную обстановку и безосновательно перестроился из левой полосы в правую", - описываются причины аварии на одесской трассе в приговоре суда.

Следствие пришло к выводу, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию с ехавшим впереди него автомобилем, в результате чего и состоялось фатальное для Стаси Рафал столкновение.

Согласно выводам судмедэкспертов, гибель журналистки произошла в результате шока, вызванного многочисленными последствиями ДТП - травмами головы, туловища и правой руки, а также кровоизлияния в мозг. Также медики засвидетельствовали переломы ребер, разрыв легких, грудной аорты, печени, ушибы правой почки и открытый осколочный перелом правой плечевой кости девушки.

Допрошенный в суде Бежевец полностью признал свою вину в совершении аварии с летальным исходом. Он рассказал, что 22 июля 2017 года осуществлял рейс в Одессу из столицы, попутчиками которого с помощью сервиса BlaBlaCar стали восемь человек. Из Киева мужчина выехал за полчаса до полуночи, и двигался со скоростью 110-120 км/ч.

Владислав Бежевец, источник фото: facebook.com

Ближе к утру, на подъезде к селу Троицкое мужчина заметил, как его догоняет автомобиль, и чтобы пропустить его по ходу движения, перестроился из левой полосы в правую. Но осуществляя такой маневр он не рассчитал скорость своего микроавтобуса и следовавшего перед ним авто. Беженец заявил суду, что в результате столкновения Стася вылетела из машины, а водитель маршрутки пытался оказать ей медпомощь и вызвал скорую. Однако спасти жизнь Рафал не удалось.

Бежевец также утверждает, что компенсировал убытки потерпевшей стороне - родственникам погибшей журналистки. Последние не заявляли административный иск в деле. В последнем слове уроженец Изяслава Хмельницкой области просил сурово его не наказывать, а главное - не лишать права на управление транспортными средствами, посольку в последнее время он зарабывает на жизнь извозом.

Заслушав позиции сторон в деле, судья Олег Вужиловский постановил обвинительный приговор Владиславу Бежевцу. Мужчина был осужден на четыре года лишения свободы (санкция по его статье предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы), но на основании ст. 75 УК Украины был освобожден от наказания с испытательным сроком на два года. Осужденного также понудили к оплате судебных издержек по делу в размере 7,4 тыс грн. При этом, арест на автомобиль Volkswagen Сагаvelle, которым управлял Бежевец в фатальную для Стаси Рафал ночь, был снят. Мужчине вернули его авто, которое с конца июля прошлого года хранилось на штрафплощадке в поселке Любашевка Одесской области.

Добавим, что на момент ДТП, в котором погибла Стася Рафал, Владислав Бежевец работал водителем дежурной смены в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева. Согласно поданной им год назад декларации, в собственности мужчины имеется микроавтобус Volkswagen Сагаvelle 1993 года выпуска, приобретенный им в июле 2014 года за 40 тыс грн.

За неделю до вынесения ему приговора Бежевец подал другую декларацию перед увольнением из рядов ГСЧС. В ней не содержится никаких упоминаний о принадлежащем мужчине авто.

При этом, пять лет назад уроженец Изяслава уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как указано в судебном реестре, 30 сентября 2013 года около обеда старший пожарный Бежевец допустил столкновение на дороге неподалеку от улицы Заднепровского в Киеве. Мужчина признал свою вину в ДТП, и тогда был оштрафован на 340 грн.

Ранее "Страна" писала, что около 4 утра 22 июля 2017 года в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал.

Трагедия произошла в результате ДТП: микроавтобус, на котором в Одессу ехала журналист, врезался в грузовой автомобиль. В полиции заявляли, что авария стала следствием того, что водитель не справился с управлением и врезался в следовавшую перед ним фуру.

Вместе со Стасей рейсом в Южную Пальмиру в ту ночь следовала журналист "Страны" Валерия Ивашкина. Вот как описывала произошедшее ДТП на дороге она: "Сквозь сон чувствую резкий тормоз, потом удар. Нас несёт дальше на тормозах... Разворачиваюсь направо - а там пусто. От удара Стася вместе с креслом вылетели на дорогу... Я выбежала к Стасе. Она не реагировала. Я разговаривала с ней, пыталась быстро понять где травма".

По ее словам, в результате аварии у микроавтобуса, за рулем которого ехал Бежевец, оказался сильно поврежден правый бок.

"Из-за столкновения оторвалась дверь, возле которой сидела Стася. Эта деталь в последствии лежала возле заднего бампера фуры. Но кресло, на котором сидела журналистка, лежало перед фурой метрах в двадцати (плюс длина грузовика). При беглом осмотре микроавтобуса после ДТП я увидела, что кресло было закреплено хило, возможно, кустарным способом. Если бы кресло было закреплено надежно и сиденья были оборудованы ремнями безопасности, даже в случае аварии Стася могла бы выжить", - отмечала Валерия Ивашкина.

Впрочем, в судебных материалах по делу о трагическом ДТП у села Троицкое отсутствуют какие-либо упоминания об этих деталях ЧП.