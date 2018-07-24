Соединенные Штаты Америки не изменили свою позицию по поводу Крыма и Донбасса после встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер в интервью каналу "112 Украина" во вторник.

"Я думаю, что было четко заявлено на пресс-конференции (президентов Украины и США – Прим. Ред.), что разные позиции по вопросам Крыма и Восточной Украины. Вы слышали, что нет никаких движений о возможном признании ситуации с Крымом и нет никаких движений по Восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США рекомендовал продлить военную помощь Украине и на следующий год.

Также "Раз про Украину почти ничего не сказали, значит поладили. И это плохая новость для Порошенко".