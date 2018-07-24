Курс доллара на межбанке Украины во вторник резко пошел вверх
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,58 грн/$1 с 26,47 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,57-26,59 грн/$1.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5832 грн/$1 с 26,4497 грн/$1. Торговый оборот составил $537,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $285,94 млн.
Официальный курс гривни к иностранным валютам на 25.07.2018 установлен такой:
- 100 долларов США - 2658.3191
- 100 евро - 3111.8283
- 10 российских рублей - 4.2247
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 23 июля составил 188.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $144.1 млн.
Как сообщала "Cтрана", доллар прошел "точку невозврата" и до какой отметки он будет расти.
Ранее мы писали, что курс доллара продолжил рост, потому что в середине лета гривни много, а валюты мало.
Также в НБУ теперь станут считать и объявлять официальный курс гривни к доллару по-другому.