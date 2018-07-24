В Киеве будут судить нотариуса, который за деньги оформил торговый центр на рейдеров
Прокуратура Киева завершила следствие по делу частного нотариуса, который помогал рейдерскому захвату столичного торгового центра стоимостью почти 135 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Киевская местная прокуратура №2 установила, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс долларов США, незаконно зарегистрировал право на торговый центр в Дарницком районе столицы за посторонними лицами.
Нотариус подозревается в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в противоправном завладении имуществом предприятия путем заключения сделок с использованием поддельных документов.
Обвинительный акт направлен в Дарницкий райсуд Киева. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Объект недвижимости возвращен законным владельцам.
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом группа рейдеров ворвалась в частный дом и выбросила семью на улицу.
Также Кабмин возобновил работу аграрных антирейдерских штабов.