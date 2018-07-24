Прокуратура Киева завершила следствие по делу частного нотариуса, который помогал рейдерскому захвату столичного торгового центра стоимостью почти 135 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Киевская местная прокуратура №2 установила, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс долларов США, незаконно зарегистрировал право на торговый центр в Дарницком районе столицы за посторонними лицами.

Нотариус подозревается в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в противоправном завладении имуществом предприятия путем заключения сделок с использованием поддельных документов.

Обвинительный акт направлен в Дарницкий райсуд Киева. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Объект недвижимости возвращен законным владельцам.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом группа рейдеров ворвалась в частный дом и выбросила семью на улицу.

Также Кабмин возобновил работу аграрных антирейдерских штабов.