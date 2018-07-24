В Одесской области объявлено штормовое предупреждение с 25 по 27 июля, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации.

В области ожидаются порывы северо-восточного ветра от 9 до 14 м/с; местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться с 17 градусов тепла ночью до 33 – днем.

Кроме того, в области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Одесская обладминистрация призвала жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках и на открытых территориях.

Как сообщала "Cтрана", под Одессой смерч поднял в воздух подростка вместе с палаткой.

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Ранее было опубликовано видео смерча, что пронесся над морем у курорта Кирилловка.