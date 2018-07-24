Необычный случай преступления, жертвой которого стала иностранка, произошел во Львове, но узнали о нем спустя почти сутки в украинской столице Киеве.

О нем узнала "Страна" из информированных источников в МВД.

На спецлинию "102" во второй половине дня 24 июля позвонила гражданка Египта и на английском сообщила, что вчера, когда она выезжала на поезде Львов-Киев, на вокзале во Львове у нее перед отбытием выкрали чемодан со всеми вещами и деньгами.

Так как гражданка Египта боялась отстать от поезда, потому что не на что было бы купить новый билет, то с заявлением решила обратиться уже по прибытии в Киев.

В саквояже у нее были все ее деньги и потому она сначала отправилась в отделение Вестерн Юнион на Большой Васильковской, чтобы получить денежный перевод от родственников, и уже потом позвонила в полицию.

Шансов найти ее вещи, признаются в полиции, очень мало. Ведь уже прошли почти сутки и дело все равно направят расследовать в полицию Львова. Оперативники говорят, что вокзальные воры специально подбирают жертв, которые ожидают прибытия поезда на перроне, потому что рассчитывают, что либо не сразу заметят кражу (если вещей много) и уедут, либо даже если заметят, то не пожелают отставать от поезда. Такие же преступления, со слов оперативников, раскрываются только по "горячим следам".

Ранее "Страна" сообщала, что из багажника "Лексуса" гражданина Израиля в центре Киева украли 90 тысяч гривен, а также о том, что на Печерске домушники обокрали начальницу налоговой.