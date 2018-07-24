Журналиста и предпринимателя Юсуфа Инана выдали Турции без возможности обжалования решений государственных органов.

Об этом в комментарии Центра информации о правах человека заявил независимый адвокат и правозащитник Алексей Скорбач, который по просьбе издания ознакомился с материалами дела.

Согласно имеющейся информации, 12 июля гражданина Турции Юсуфа Инана, у которого была удостоверение на постоянное проживание в Украине, задержали представители СБУ. 18 июля Национальный союз журналистов Украины сообщила о его экстрадиции.

Генеральная республиканская прокуратура города Измир обвиняет Юсуфа Инана в причастности к движению Фетхуллаха Гюлена FETÖ / PDY, который турецкие власти называет "вооруженной террористической организацией". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возлагает на Фетхуллаха Гюлена ответственность за попытку переворота в июле 2016 года.

Со ссылкой на бюро "Д" Управление по борьбе с терроризмом Сейфи Хайдар указывает, что Юсуф Инан был концессионером газеты,по адресу yurelgundem.com (сейчас такой адрес ликвидирован).

Юсуф Инан создал интернет-портал News2023.Com, где он преимущественно перепечатывал материалы из других изданий. Некоторые из них содержали критику действующей власти Турции. Мужчина также вел свой блог на этой странице.

Вместе с тем из материалов запроса следует, что обвинение выстроило уголовное дело на показах одного свидетеля. Допрошен источник Саричичек Хусейн Угюр указал, что журналист якобы был членом FETÖ/PDY. По его словам, Юсуф Инан якобы встречался с одним из руководителей организации в городе Измир - Ичель Неджетом.

"Я не увидела в материалах дела, которые прислала Турция, ни одного доказательства вины и оснований для преследования. Из материалов следует, что его преследуют только за то, что он якобы пообщался с одним лицом", - сообщила Центра информации о правах человека адвокат Юсуфа Инана Инна Кузьминых.

Санкция статьи, по которой в Турции возбудили уголовное дело, предусматривает от 7,5 до 15 лет заключения.



12 июня Государственная миграционная служба отменила Юсуфу Инана разрешение на иммиграцию на основании статьи закона об иммиграции в отношении действий, "которые представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Украине". Прокуратура Николаевской области не увидела оснований, по которым нельзя экстрадировать Юсуфа Инана. Заместитель прокурора Анатолий Жмура в своем ходатайстве настаивал, что из-за этого Юсуфа Инана нужно изолировать от граждан Украины, применив экстрадиционный арест.



Инна Кузьминых говорит, что во время судебного заседания Юсуф Инан не признавал обвинения Турции.

"Он рассказывал, что любит Украину, занимается благотворительностью и имеет семью с двумя детьми. Он просил, чтобы его не возвращали в Турцию", - вспоминает судебное заседание его защитница.

Запрос на экстрадицию не имеет персонализации. Это подчеркивает правозащитник Алексей Скорбач. Он считает, что по запросу турецкой прокуратуры "может подойти любой".



"Этот запрос - аморфный. Подставьте любую фамилию, и по такому запросу можно кого угодно арестовать. Делать основной упор на персоне Гюлена и его философии вместо преступных действий конкретной персоны - это нарушение. Нельзя преследовать человека за убеждения. Непонятно, в чем именно является его нарушение. Если журналиста обвиняют по статье о терроризме или в попытке государственного переворота, то необходимо было описывать именно эти его действия через нормы уголовного закона, а не рассказывать на 23 страницы, который Гюлен негодяй ", - комментирует правозащитник.

Инна Кузьминых отмечает, что украинские судьи при избрании экстрадиционного ареста не оценивают вину задержанного.

"Ч. 2 п. 8 ст. 584 Уголовно-процессуального кодекса при рассмотрении ходатайства следственная судья не исследует вопрос о виновности и не проверяет законность процессуальных решений, принятых компетентными органами иностранного государства по делу в отношении лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче. Она проверяет только перечень имеющихся документов из другой страны ", - отметила защитница гражданина Турции.

В комментарии Центра информации о правах человека жена Юсуфа Екатерина Инан рассказала, что об отмене вида на жительство в Украине семья узнала во время судебного заседания.

Анатолий Жмура считает, что неосведомленность человека об отмене разрешения на иммиграцию в Украину не основание для отказа в ходатайстве об экстрадиционном арест. Судья Заводского райсуда Николаева Зинаида Сухаревич сообщила Инана, что не имеет полномочий решать вопросы предоставления статуса беженца. Она расценила, что действия журналиста соответствуют преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ( "Создание террористической группы или террористической организации") и удовлетворила ходатайство прокуратуры.

"Задним числом ему отменили вид на жительство. Все так мудро сделали, как у него не нарушено право на защиту. Проблема еще в том, что ДМС прислала ему письмо по месту регистрации, а не по месту фактического проживания. Но все же так он узнал об отмене в день избрания экстрадиционного ареста, то он все-таки не мог воспользоваться правом обжаловать такое решение. На это не было времени. его задержали в конце недели, а в воскресенье его уже е было в Украине ", - рассказывает Инна Кузьминых.

Вместе с тем она отметила, что до сих пор нет документального, письменного подтверждения экстрадиции мужчины в Турцию. "Ни прокуратура, ни СИЗО ничего не сообщают на мои адвокатские запросы о местонахождении Юсуфа", - прокомментировала защитница. В местной прокуратуре ей сообщили, что Генпрокуратура Украины на определенном этапе отстранила местных прокуроров от дела и сама начала заниматься вопросом экстрадиции. "Они отдали загранпаспорт Юсуфа в суде его жене. Значит, что они выдворили его из страны даже без паспорта", - добавила она.

Алексей Скорбач отмечает, что экстрадиция без обжалования или решения суда, которое вступило в силу, является незаконным. Он называет неуведомление мужа о решении ДМС нарушением его права на защиту.

"Человеку должны сообщить о принятом решении, основания отмены. Он же должен был предоставить объяснения. Кроме того, у иностранца отобрали право обжаловать решение в вышестоящий орган - ГТСУ и в суд. Таким образом, здесь есть откровенная заговор правоохранительных органов и спецслужб Украина и Турции на умышленное нарушение международного законодательства о защите и нарушения внутреннего законодательства об иммиграции", - комментирует правозащитник.

По словам защитницы Инны Кузьминых, 23 июля апелляционная инстанция не смогла рассмотреть ее заявление из-за отсутствия обязательного подписи Юсуфа Инана, удостоверяющий его осведомленность об обжаловании решения суда первой инстанции. "В данном случае суд, как часто бывает, взял на себя роль статиста и наблюдателя и никоим образом не пытался защитить права человека. Ведь судья должен был установить все обстоятельства, почему лишили права на постоянное место жительства, когда и при каких обстоятельствах, кто и каким образом оспаривал или не обжаловал решение ДМС, почему при таких оснований лице не предоставили права на предоставление заявления о статусе беженца", - комментирует решение суда правозащитник Алексей Скорбач.

В комментарии Центра информации о правах человека турецкий журналист Юнус Ердонгу, который 13 лет проживает в Украине, сообщил, что боится за свою безопасность и не выходит из помещения в Киеве. Такие опасения у него появились после выдачи Турции Юсуфа Инана.

Ранее издание "Страна.ua" назвало имена пяти турецких журналистов, которых, по его информации, сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) должны вывезти с территории Украины.мСтрана.ua утверждает, что перечень имен ей передал источник в Национальной полиции Украины. В нем также есть и журналист Юнус Ердонгу.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что ситуация с турецким журналистом Юсуфом Инана крайне тревожная и вызывает беспокойство. "Для международных партнеров НСЖУ, в частности Международной и Европейской федераций журналистов, принципиальным является соблюдение украинскими властями прав оппозиционных иностранных журналистов, - отметил Сергей Томиленко. - Сейчас мы видим, что действия украинских силовиков есть дикарскими: такими были депортация грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили прошлом году, нарушение прав азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова весной этого года. И вот теперь новая ситуация, которая показывает, что Украина - страна опасности для оппозиционных иностранных журналистов".

Напомним, по данным ООН, с июля 2016 года, когда в Турции произошла попытка военного переворота, власти освободили около 160 000 государственных служащих разных рангов. Из них более 50 000 обвинили преимущественно в госизмене и попытке насильственного свержения государственного строя и заключили в тюрьму. Заключенным часто упрекали связи с движением Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за попытку свергнуть режим Эрдогана. Такие действия турецких властей резко критиковала международное сообщество.

Ранее "Страна" первой узнала подробности похищения турецкого журналиста в Украине

Мы писали, что после статьи "Страны" евродепутат призвала Украину прекратить выдавать Эрдогану турецких оппозиционеров.

Также в ОБСЕ не понимают, зачем Киев депортировал в Турцию оппозиционного журналиста.