Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий тем, кто получает их через Укрпочту.

После многочисленных обращений в ПФУ признали проблему и назвали причину.

"На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", - говорится на сайте ПФУ.

По данным пенсионного фонда, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн. В частности 1,7 млрд грн. в течение 24 июля, когда ПФУ обнародовало официальный комментарий.

"Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", - пообещали в ведомстве.

Фото: pfu.gov.ua

Напомним, что проблемы со сроками выплат пенсий возникли по всей Украине. С ней столкнулись те, кто получает пенсии на почте, хотя и некоторые их тех, кто получает выплаты на карту отметили, что в июле получили пенсию на 2-3 дня позже, чем обычно, но были выплачены до 20 июля.

Выплатный период в Украине длится с 4 по 20 числа месяца. К 20 июля все пенсии тем, кто получает их через банки, были выплачены. А те, кто получает через почту - были недофинансированы. Из тех, кто получает пенсию через почту, выплаты получили примерно 20% пенсионеров. Об этом сообщила ТСН со ссылкой на источник.

Первыми ситуацию с выплатами прокомментировали в Укрпочте, в отделениях которой десятки пенсионеров выстаивали очереди в надежде получить пенсии. Даже день задержки для них серьезное неудобство, ведь нужно покупать лекарства и продукты.

Фото: podrobnosti.ua

Там сообщили, что Укрпочта работает в штатном режиме. При этом, по состоянию на сегодня, существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий.

"Укрпочта своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля", - заявили в ведомстве.

Член комитета Верховной Рады Украины по соцполитике нардеп Сергей Каплин сообщил, что проблема возникла, поскольку казначейство не перечислило пенсионному фонду займ на покрытие кассовых разрывов - то платить пенсии просто нечем. С начала он узнал об этой проблеме в Полтавской области, а потом оказалась, что такая ситуация по всей стране.

Фото: facebook.com/kaplins

В комментариях пользователи массово жалуются на задержку пенсий в Полтаве и Киеве.

Фото: facebook.com/kaplins

А также в Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Фото: facebook.com/kaplins

Ранее мы писали о том, что министр соцполитики Павел Розенко заявил, что повышенные пенсии с июля получат 1 млн украинцев.