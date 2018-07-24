В сети появился видеоролик, на котором показано разоружение националистов-добровольцев на Донбассе спецназом СБУ.

Видео опубликовано на YouTube-канале Павло Пабло. Автор ролика не написал, когда и при каких обстоятельствах произошли эти события. Но, как рассказали "Стране" представители добробатов, речь идет, судя по всему, о разоружении подразделения Украинской добровольческой армии (не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины).

"Не стрелять! Сейчас командиры договорятся, иначе всех вас здесь положим!" - кричит сначала добробатовец. Однако, спецназ все равно идет в наступление, а один из СБУшников бросат: "Бандеровцы еб@ные". В конце видео показано, что захваченного добробатовца, всего в крови СБУшники спрашивают зачем он стрелял.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" в статье "Пусть теперь Порошенко с Наевым сами воюют" подробно рассказывала о ситуации, которая сложилась с добровольцами на линии фронта.

Командующий Операцией объединенных сил (бывшая АТО – Прим.Ред.) Сергей Наев заявил о том, что на переднем крае запрещено пребывание вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых операциях.

Наев не уточнил, о каких именно подразделениях идет речь, но очевидно, что имеется в виду так называемая "Украинская добровольческая армия" (УДА) и ДУК "Правый сектор", которые не входит ни в состав ВСУ, ни в Нацгвардию.

И, как рассказали нам в УДА, последнее крупное формирование – восьмой батальон Украинской добровольческой армии "Аратта" – под Марьинкой было разоружено при помощи спецназа. После того как оружие было изъято, всех добровольцев попросили "на выход".

"К нам на "передок" заехали "кордовцы" и эсбэушники, предложили сдать оружие. Мы послали их на х@й, но нас в буквальном смысле окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали – искали оружие. Конечно, восторга ни у кого из наших не было от этих действий. Пускай теперь Наев с Порохом сами на "ноль" ходят и воюют", – рассказал один из бойцов батальона УДА "Аратта".