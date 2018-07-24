В Украине - массовые задержки пенсий. При этом органы власти начали информировать о ситуации только сегодня - когда в СМИ и соцсетях подняли тревогу.

Несмотря на серьезность проблемы - ведь без денег сидит самая незащищенная категория населения - ситуацию не комментируют ни в Кабинете министров, ни в министерстве социальной политики.

Короткими информационными сообщениями отделалась "Укрпочта" (которая вообще не причем) и в самом конце вторника - сам Пенсионный фонд.

"Страна" разбиралась, почему в Украине задерживают пенсии.

"Временные технические задержки". Реакция почты

Задержки выплат касаются тех пенсионеров, которые получают пенсию в отделениях "Укрпочты". Правда, некоторые из тех, кто получает на карточки, также жаловались, что в этом месяце к ним поступили деньги с задержкой на несколько ней.

Через почтовые отделения выплаты должны были начаться 18 июля. Однако пенсионеров, которые с того дня приходили на "Укрпочту", встречали дурными новостями: денег в кассе нет.

Проблема дошла до социальных сетей, и 24 августа "Укрпочта" дала официальный комментарий происходящему.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

"Укрпочта своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля", - зявляют в ведомстве.

"До 25-го заплатим". Реакция Пенсионного фонда

Вечером на ситуацию наконец отреагировали в Пенсионном фонде, на который указала "Укрпочта". Здесь заявили, что бюджет не перечислил им средств. Очередной транш поступил только сегодня.

"На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 Пенсионный фонд Украины информирует.

Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса.

С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн., В частности 1,7 млрд грн. в течение 24 июля.

Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", - пообещали в фонде.

Позже в комментарии "Подробностям" представитель Пенсионного фонда заявил, что по закону пенсии должны выплатить до 25 числа - и это будет сделано.

"Если говорить прямо сейчас, то согласно закону, финансирование должно завершиться 25 числа, пока финансирование продолжается, оно в дальнейшем еще время есть, то есть оно в дальнейшем будет продолжаться ", - сказал представитель пресс -службы пенсионного фонда Украины.

Что интересно, ни Кабинет министров, ни Минсоцполитики на своих сайтах не комментируют происходящего - в частности, куда девались их бюджета пенсионные средства.

Экономист Андрей Блинов пояснил "Стране" масштаб проблемы. По его словам, кассовый разрыв (отрицательная разница между приходом и расходом) в Пенсионном фонде составила около трех миллиардов гривень.

По его словам, на выплату пенсий Пенсионным фондом Украины должно направляться около 28 млрд гривен ежемесячно, а поступило только 24,9.

"Непрофинансированные 3 с лишним млрд гривен, исходя из средней пенсии, - это 1,2 млн пенсионеров", - подсчитал он количество людей, кого коснулись задержки.

Куда пропали пенсии

Как упоминалось выше, ПФУ объясняет проблему тем, что бюджет не перечислил ему денег. То есть проблемы - на стороне госбюджета.

Тут следует напомнить, что Пенсионный фонд в Украине хронически дефицитный и сводит концы с концами только благодаря дотациям из бюджета государства.

Но и с последним все не слава Богу.

Как уже рассказывала "Страна", в госбюджете с начала года наблюдается немалый "кассовый разрыв". Дыра в казне за первое полугодие 2018 года составила 14 миллиардов гривень. А доходы госбюджета в июне оказались почти на 11 миллиардов меньше планового показателя.

Вероятно с этим и связаны проблемы с поступлением средств.

Причин же проблем с наполнением бюджета называют несколько.

Во-первых, это слишком завышенные показатели доходной части, которые никак не коррелируются с реальным состоянием дел в экономике и с желанием населения и бизнеса платить налоги и выходить из тени.

Во-вторых, еще одной причиной проблем в бюджете стало отсутствие запланированных ранее денег от международных доноров - из-за фактической остановки сотрудничества с МВФ.

В-третьих, проблемы связаны со слишком высоким курсом гривны. Напомним, что в бюджете на 2018 год заложен средний курс в 29,3 гривны. В то время как сейчас он колеблется в пределах от 26 до 27 гривен. А так как большую часть доходов бюджета обеспечивают поступления от импорта и от налогов, зафиксированных в иностранных валютах (например, акцизов), то, получается, что слишком крепкая гривна не дает казне получать запланированные поступления.

Ряд экспертов, к слову, не исключают, что нынешняя девальвация гривны как раз и обусловлена желанием властей улучшить ситуацию с доходами бюджета. Иначе задержки пенсий и даже зарплат бюджетникам могут стать хроническими.