В результате инцидента на железнодорожной станции Пологи в Запорожской области, где во вторник утром локомотив врезался в пассажирский состав сообщением "Киев-Бердянск", госпитализирован один из 26 пострадавших – ребенок, получивший в вагоне ожоги, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Машинист 1966 г.р. при проведении замены тепловоза превысил допустимую скорость движения, в результате чего при сцеплении с вагонами произошел толчок, от которого 26 пассажиров в вагонах получили незначительные телесные повреждения. Им предоставлена медицинская помощь на месте. В районную больницу с ожогом туловища был доставлен один пассажир - мальчик 2014 года рождения, на которого разлился горячий чай. Жизни ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Следователь Пологовского отдела полиции открыл по факту травмирования пассажиров поезда уголовное производство по признакам ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили об инциденте и рассказали, что пассажиры получили такие травмы как ушибы, ссадины, ожоги. "Двоих пассажиров - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", - рассказали в "Укрзализныце".

Пассажирский поезд был отправлен по маршруту следования с задержкой на 1:35.

Как сообщала "Cтрана", уволены машинисты товарного поезда, которые пытались спрятать тело сбитой ими женщины.

Мы писали, что во Львове пассажирский поезд сбил двух человек: погибла женщина, а мужчина получил травмы.