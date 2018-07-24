Азербайджан отказал украинской стороне в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова – одного из подозреваемых в избиении нардепа от БПП Мустафы Найема.

Об этом написал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", -

Енин также подчеркнул, что генпрокуратура не имеет никакого отношения к объявлению человека в международный розыск, также как и прокуроры международно-правового департамента Генпрокуратуры к ходатайству о мере пресечения нападающему на Мустауу Найема.

Фото: facebook.com/eugene.enin

30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). Конфликт произошел из-за дорожного инцидента. Mersedes на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика попытался подрезать машину депутата, и парламентарий решил "проучить" водителя элитного автомобиля. В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Найем сообщил, что в конфликте принимали участие "человека четыре-пять".

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта, еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

7 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля без права залога Магомеду-Амину Саитову, четвертому подозреваемому в нападении на М.Найема в центре Киева, который ранее был объявлен в розыск и задержан в Баку.

Однако, сегодня как сообщала "Страна", обидчику Найема, которго до сих пор не выдал Азербайджан, отменили арест в Украине.

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