С начала недели цены на репчатый лук на рынках Украины выросли почти на 50%. Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

С начала текущей недели на площадке крупнейшего оптового рынка Западной Украины ОРСП "Шувар" лук вырос в цене более чем на 45% и по состоянию на 24 июля 2018, уже предлагается в диапазоне 5-7,5 грн/кг.

На рынке "Столичный" в Киеве и "Нежданий" в Херсонской области лук сегодня предлагается по 5-6 грн/кг.

Рост цены на лук связан с периодом межсезонья: сбор озимого лука закончился несколько преждевременно, а сбор урожая лука, который фермеры сеяли в этом году, начнется только через 7-10 дней. К тому же, на прошлой неделе сбору урожая на юге мешали дожди. Именно по этим причинам, предложение лука на рынке Украины значительно уменьшилось, а цены, как следствие, пошли вверх. В хозяйствах Юга лук дорожает почти каждый день и, на сегодняшний день, некоторые фермеры уже осуществляют продажи по 4,0-4,5 грн/кг. Следует отметить, что несмотря на заметное подорожание в течение последних дней, лук в Украине все еще остается почти на 20% дешевле, по сравнению с прошлым годом.

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