Представительствам иностранных компаний в Украине разрешили вносить записи и хранить трудовые книжки своих работников.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 18 июля 2018 года № 571 и распоряжением от 18 июля 2018 года № 513-р, которые вступят в силу со дня опубликования, пишет "Лига".

Ранее трудовые книжки граждан, работающих в представительствах иностранных компаний и международных организаций, должны были храниться в облгосадминистрациях, а для Киева и Севастополя - в горадминистрациях.

Ответственность за ведение трудовых книжек также возлагается на представительство иностранного субъекта хозяйствования.

В правительстве отмечают, что такое решение уменьшит чрезмерное регуляторное давление на бизнес, связанное с необходимостью тратить время и средства на внесение отметок в трудовые книжки Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине хотят ввести электронные трудовые книжки.