Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша приветствует украинских мигрантов, потому что они способны уважать польские ценности. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Польша не выполняет обязательства по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в соответствии с требованиями ЕС, Карчевский начал приводить традиционное объяснение Варшавы "о миллионах украинцев", которых принимает страна.

"Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают", - заявил Карчевский.

При этом политик дал понять, что Польша не согласна давать приют мигрантам на основании культурно-религиозных различий.

"Речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой мы хотим жить. Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям", - заявил спикер польского сената.

"Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - добавил Карчевский. При этом он не упомянул о том, что абсолютное большинство украинцев в Польше являются трудовыми мигрантами, а не искателями убежища.

По сообщению польского Управления по вопросам иностранцев, в первой половине 2018 года международную защиту в Польше получили всего 74 гражданина Украины.

Ранее "Cтрана" сообщала, что нужно знать украинцу о работе за границей.

Мы писали, что Gazeta Wyborcza рассказывала, что Польша все больше отворачивается от Украины.

Ранее Вятрович заявил, что сейму Польши должно "хватить ума исправить ошибки" относительно преступлений бандеровцев.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!