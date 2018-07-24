Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша приветствует украинских мигрантов, потому что они способны уважать польские ценности. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Польша не выполняет обязательства по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в соответствии с требованиями ЕС, Карчевский начал приводить традиционное объяснение Варшавы "о миллионах украинцев", которых принимает страна.

"Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают", - заявил Карчевский.

При этом политик дал понять, что Польша не согласна давать приют мигрантам на основании культурно-религиозных различий.

"Речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой мы хотим жить. Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям", - заявил спикер польского сената.

"Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - добавил Карчевский. При этом он не упомянул о том, что абсолютное большинство украинцев в Польше являются трудовыми мигрантами, а не искателями убежища.

По сообщению польского Управления по вопросам иностранцев, в первой половине 2018 года международную защиту в Польше получили всего 74 гражданина Украины.

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