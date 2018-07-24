20 июля 2018 года Президент подписал Закон № 2457-VIII относительно сохранения памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Закон "Об охране культурного наследия" включены понятия "объект всемирного наследия", "выдающаяся универсальная ценность", "буферная зона".

Также предусматривается создание для каждого объекта, внесенного в Список всемирного наследия, индивидуального органа управленияи определяется его компетенция как органа охраны культурного наследия. Одной из основных задач такого органа является разработка плана управления объектом и реализация мероприятий, предусмотренных им. Орган управления также наделяется полномочиями по согласованию работ на объекте всемирного наследия, его территории и буферной зоне.

Для осуществления надзора за состоянием сохранности объекта предполагается создание наблюдательных советов, в состав которых предлагается включить, в частности, ведущих ученых и специалистов в сфере сохранения культурного наследия.

Одним из основных является положение о порядке согласования строительства. Предполагается, что о намерениях начать в пределах объектов всемирного наследия новое строительство орган управления объектом сообщает в Комитет всемирного наследия. Рекомендации Комитета являются обязательными к исполнению решений при проведении таких работ.

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