27 июля нас ожидает сразу два значительных астрономических события. Одновременно с полным затмением Луны случится ее великое противостояние с Марсом. Красная планета будет сиять на ночном небе так ярко, что его легко можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Как происходит противостояние

В этот день Земля пройдет между Марсом и Солнцем так, что планеты окажутся максимально близко. Яркость Марса 27 июля будет мощнее, чем у самой заметной планеты небосвода - Венеры, и ярче второй по яркости для нас планеты - Юпитера. Пика свечения красная планета достигнет именно 27 июля.

Противостояние четвертой от Солнца планеты происходит каждые 26 месяцев. При этом иногда Марс и Земля сближаются на расстояние менее 60 миллионов километров. Тогда это явление называется Великим противостоянием. В 2003 году яркость "воинственной планеты" была максимальной за последние 60 тысяч лет.

Как найти Марс на небе

27 июля Марс будет выглядеть как ярчайшая звезда на небе в юго-восточном или южном направлении. Ярче только Венера, но она после заката быстро заходит за горизонт. Кроме того, Марс выраженного оранжевого оттенка, так что с Венерой его сложно перепутать. Наблюдать за ним можно будет в течение всей ночи.

При этом в сети уже появились сообщения, что в этот день на небе можно будет увидеть две луны, поскольку Марс будет выглядеть почти так же, как спутник Земли. Но никакого "двулуния" не произойдет - Марс будет заметно меньше Луны, разве что посмотреть на него в телескоп.

На момент противостояния на Марсе бушует мощная пылевая буря, поэтому обладатели любительских телескопов, к сожалению, все равно не смогут рассмотреть какие-либо подробности на поверхности планеты.

Что советуют астрологи

Астрологи говорят, что в период противостояния Марса на Земле увеличится риск терактов, крупных аварий, эпидемий, конфликтов и экологических техногенных катастроф.

Марс считается планетой войны, поэтому люди становятся более вспыльчивыми. 27 июля рекомендуется избегать конфликтных ситуаций и ссор и в целом держать себя в руках, что здраво и для других дней.

Кроме того, нужно проявить осторожность во всех вопросах, связанных с финансами и новыми начинаниями.

В день противостояния Марса, которое пройдет одновременно с затмением Луны, астрологи советуют внимательнее следить за здоровьем: возможно обострение хронических болезней.

В эти дни рекомендуется больше отдыхать и расслабляться, читать, медитировать.