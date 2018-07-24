Сосновский районный суд Черкасс начал заново рассматривать дело избиения правоохранителями фотокора Игоря Ефимова во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Слушание дела началось в июле и уже состоялось три заседания.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд Украины в марте этого года признал незаконным оправдание офицера МВД, избившего журналиста.

"Мы уже провели три судебных заседания и приступили к рассмотрению дела по существу, сейчас стадия провозглашения обвинения", - рассказывает секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев.

Он добавляет, что у обвиняемой стороны очень мощные адвокаты. "Однако пострадавшая сторона также настроена решительно - есть намерение довести дело до конца и отстоять права Игоря. В частности, обвинение имеет целью доказать частичную вину должностного лица: из-за служебной халатности руководителя роты произошли противоправные действия. Мы будем обновлять все факты, связанные с персоналиями, которые избили Игоря", - говорит Валерий Макеев.

В то же время, есть объективные причины, которые затрудняют проведение расследования. "Уже прошло четыре года и за это время удалось замести следы. И все же правда на нашей стороне, поэтому будем за нее бороться, и Игоря в беде не оставим. Защита происходит в партнерстве НСЖУ и ГО "Платформа прав человека", - отмечают в Союзе.

20 января 2014 года Игорь Ефимов был жестоко избит правоохранителями во время зачистки блок-поста активистов на черкасской дамбе. Он был на месте событий в желтом жилете "Пресса", с бейджем и фотокамерой. Петр Паливода, который являлся единственным подозреваемым, на тот момент занимал должность заместителя командира батальона.

Однако Сосновский суд вынес оправдательный приговор, которым признал Паливоду невиновным, поскольку якобы на день совершение уголовного правонарушения он не был должностным лицом, а поэтому в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения. Это же решение поддержал и Апелляционный суд в 2017 году.

Однако, Верховный Суд коллегией судей Кассационного уголовного суда весной 2018 года отменил определение Апелляционного суда Черкасской области, отметив, что "апелляционный пересмотр уголовного производства состоялся формально, а постановление апелляционного суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным".

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