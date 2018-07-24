В Украине может появиться единая система публичных электронных реестров.

В Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект № 8602 "О публичных электронных реестрах", пишет "Лига".

Согласно законопроекта, систему публичных электронных реестров составляют:

базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр);

другие государственные реестры (содержат информацию о движимом имуществе; об имущественных и неимущественных правах, их ограничениях и обременениях; нормативно-правовые акты, нормативные акты и документы технического характера, судебные решения, исполнительные документы, доверенности и т. д.);

коммунальные реестры;

реестры саморегулируемых организаций;

Реестр реестров - государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для регистрации и учета реестров, государственных и других обязательных для использования классификаторов, а также информационных систем, обеспечивающих их функционирование и использующих информацию из них.

Предусмотрено, что реестры обмениваются данными в режиме "электронный запрос - электронный ответ". Предусмотрен взаимный поиск и просмотр имеющихся данных, формирование общих массивов данных, документов и форм, автоматическое протоколирование всех шагов и операций с помощью Системы электронного взаимодействия.

Плата за услуги реестров, связанных с предоставления административных услуг, взимается в виде административного сбора. В таких случаях законами, по которым созданы реестры, устанавливаются:

случаи взимания административного сбора за предоставление услуг реестров и их бесплатного предоставления;

дифференцированные по способу и срокам размеры административного сбора за предоставление услуг;

случаи освобождения от уплаты административного сбора;

случаи возвращения административного сбора.

Плата за услуги других реестров взимается на основании договоров держателей и / или субъектов ведения реестров с соответствующими пользователями (в том числе, с посредниками) в случаях, формах и размере определенных в соответствии с законом, по которому созданы реестры.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Процедура объединения реестров разбита на 2 этапа: до 1 июля 2019 года и до 1 января 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала создание реестра пропавших без вести.

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