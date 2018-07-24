ФК "Шахтер" представил новую выездную форму игроков сезона-2018/19, разработанную вместе с техническим спонсором Nike. Игроки Шахтера облили олимпйского чемпиона Олега Верняева, покорительницу Эвереста Татьяна Яловчак и известного телеведущего Андрея Беднякова шампанским как после выигрыша чемпионства. Видеолик с новой формой уже доступен на YouTube-канале.

Новую форму с серо-бежевыми с полосами, которая олицетворяет "Следующий уровень" команды, первыми примерили лидеры "Шахтера" - голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера.



Также известно ,что "Шахтер" дебютирует в новой форме 25 июля в матче 1-го тура Премьер-лиги с "Десной". Начало в 19:00.



Экипировка уже доступна в магазине Nike (Киев, бул. Леси Украинки, 24), в магазинах ФК "Шахтер" и на shop.shakhtar.com.

Фото: shakhtar.com

Фото: shakhtar.com

Фото: shakhtar.com

Фото: shakhtar.com

Фото: shakhtar.com

Ранее "Страна" писала, как на террасе столичного ЦУМа донецкий "Шахтёр" представил пятерку новых футболистов, которые перешли в состав чемпионов Украины в летнее межсезонье. "Горняки" заключили соглашения с голкипером Алексеем Шевченко, полузащитниками Майконом, Фернандо и Сиприано, а также нападающим Жуниором Мораесом, который выступал в столичном "Динамо".

Напомним также, что новобранец "Шахтёра" отличился дублем в первом же товарищеском матче. Серебряный призер чемпионата Дании открыл счет на 51-й минуте, когда Фискер точным ударом из пределов штрафной завершил быструю контратаку.