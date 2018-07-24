Американская сторона передала приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Вашингтон в конце текущего года.

Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, пишет "Интерфакс".

"Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался, но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года", - сказал он журналистам на брифинге.

Одновременно Ю.Ушаков отметил, что "это приглашение было передано помощником (президента США - Прим. Ред.) по вопросам национальной безопасности Болтоном".

Помощник президента России еще раз подчеркнул, что "понимание того, что встречу нужно проводить, достигнуто".

"А практические аспекты этого предложения будут обсуждены позднее", - сказал он.

По словам Ушакова, Путин и Трамп могут встретиться на саммите "двадцатки" в Аргентине или на других международных форумах.

"Есть и другие варианты (помимо возможной встречи в Вашингтоне - Прим. Ред.), которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне ответили на идею пригласить Путина в США.

Также Трамп пригласил Путина на новую встречу в Вашингтон уже этой осенью.