В Украине военнослужащие-контрактники оставляют за собой место работы и оговоренную зарплату на срок до фактического увольнения. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил, что принятие на военную службу по контракту в особый период не является основанием для увольнения, поскольку на работника распространяются гарантии по сохранению места работы.

Соответствующий вывод содержится в постановлении Верховного Суда от 20 июня 2018 года по делу № 323/1252/17.

Суд восстановил контрактника на его работе, поскольку его нельзя было увольнять пока он проходит службу в Вооруженных силах.

Разъяснено, что согласно части третьей статьи 119 КЗоТ распространение гарантий сохранения места работы законодатель не ставит в зависимость от вида контракта, предусмотрено только условие, что такие гарантии предоставляются лицу в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, а именно: во время мобилизации, на особый период.

Решений о полной демобилизации всех призванных по мобилизации военнослужащих и перевода всех институтов Украины на функционирование в условиях мирного времени Президент Украины не принимал.

Как сообщала "Страна", в воинской части под Ровно погиб еще один контрактник.

Ранее вступил в силу закон о социальной защите иностранцев-контрактников ВСУ.