Цена на нефть пошла в рост в ожидании данных о запасах в США, Brent подорожала до $73,1 за баррель.

Об этом пишет "Интерфакс".

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по киевскому времени вырос на $0,03 (0,04%) - до $73,09 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 37 центов (0,55%) - до $68,26 за баррель.

С начала месяца цены на нефть упали примерно на 8% на фоне опасений по поводу торговых конфликтов между США и Китаем, которые могут замедлить спрос на топливо в мире, а также по поводу увеличения предложения со стороны как стран ОПЕК, так и США.

Между тем представители Саудовской Аравии сигнализируют о том, что страна намерена внимательно следить за балансом спроса и предложения на рынке и воздерживаться от повышения нефтедобычи до уровня максимальной загрузки мощностей.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 по киевскому времени. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.

Ранее "Страна" сообщала, что цена нефти на мировых биржах выросла после снижения курса доллара.

Также цена нефти вернулась к росту после сильных заявлений из Саудовской Аравии.