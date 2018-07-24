В Херсонской области нашли мертвым бывшего судью Анатолия Гордимова, который пропал без вести в апреле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

О том, что Гордимов исчез, в полицию сообщили его коллеги. По их словам, он месяц не отвечал на телефонные звонки, соседи его тоже не встречали. Судья проживал один в квартире в Корабельном районе.

Гордимова нашли закопанным в одном из районов области.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", - сообщил в.и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

Убийца похитил автомобиль своей жертвы, чтобы вывезти тело и закопать. После этого преступник уехал.

Фото: sud.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

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