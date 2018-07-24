Сегодня в Берлине состоялась встреча канцлера Германии Ангела Меркель с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс.

До этого эту встречу публично не анонсировали.

Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

По данным российских средств массовой информации из Берлина, россияне направятся в Париж для переговоров с официальными лицами Франции по ситуации в Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель первый раз поговорила по телефону с Путиным после его встречи с Трампом.

Также Меркель ответила Трампу на слова о контроле ФРГ Россией.