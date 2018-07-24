Глава Минобороны Степан Полторак лишил всех воинских званий Евгения Короля, начальника 46 Объединенного центра обеспечения ВСУ в Одессе, из-за недостачи топлива, выявленного на армейских складах. Об этом он заявил на брифинге во вторник в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я расцениваю это как измену армии и военнослужащих. Я принял решение лишить его (Короля - Прим. Ред.) звания полковника и всех званий офицерского состава...", – сказал Полторак. Он также обратился в военную прокуратуру Украины о начале уголовного производства.

Министр сообщил, что передал документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту убытков, нанесенных складу.

Глава Минобороны также уволил с военной службы старшего офицера отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления обеспечения тыла Вооруженных сил Украины подполковника Вадима Изварина "из-за служебного несоответствия".

"Он будет лишен права на получение выходной помощи и права находиться на квартирном учете. Он за день до отправки мной комиссии был на базе, осуществлял проверку и не увидел недостачу 206 тонн топлива. То есть он был либо в сговоре с руководством базы, либо небрежно выполнял свои служебные обязанности", - подчеркнул министр.

Полторак также понизил в должности начальника отдела сохранения топлива и горюче-смазочных материалов этого центра майора Александра Далио, "он будет переведен на работу в другую военчасть, на работу, не связанную с материальными средствами".

"Начальник центра Управления обеспечения топливно-смазочными материалами тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль будет понижен в должности. Этот полковник по вертикали является высшим должностным лицом, которое отвечает за состояние хранения, качество и своевременность обеспечения военчастей горюче-смазочными материалами", - проинформировал глава оборонного ведомства.

До этого специальная комиссия Минобороны обнаружила складах 46 объединенного центра обеспечения в Одессе большую нехватку топлива: 200 тонн дизтоплива и трех тонн бензина.

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