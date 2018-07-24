Дневной сон помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Об этом сообщает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Однако положительный эффект на организм достигается при нескольких условиях. Дремота работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может дать заряд энергии как после полноценного ночного сна, если такой отдых не будет очень длительным - не дольше одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут.

Кроме того, поспать в течение дня лучше в случае, если ночью вы спите полноценно. И.о. главы Минздрава отмечает, если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм компенсирует это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. Кроме того, длительная дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой".

Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

"Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности от всех причин", - добавила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала в Facebook о лучшей таблетке, которая излечит от одиночества.

Напомним также, что Супрун призвала врачей делиться в соцсетях историями выбора профессии