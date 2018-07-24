В Николаеве местные жители заметили необычное огромное облако розового цвета.

Снимки опубликовал Денис Сисин в Facebook.

Фото: facebook.com/denis.sisin

По своей форме облако напоминает так называемый "ядерный гриб". Это явление возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком. Некоторые пользователи даже предположили, что фотографии были сделаны на ядерном полигоне. Однако, уникальное облако образовалось из-за длительных дождей, которые льют в Украине не первую неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что попавшая на видео цепь облаков над Азовским морем оказалась редким явлением.

Также мы писали, что Гидрометцентр сообщил, как долго в Украине будут идти проливные дожди и греметь грозы.