В Киеве после смертельного ДТП у метро "Дорогожичи", в результате которого погиб мужчина на пешеходном переходе и еще двое людей были травмированы, правоохранители выясняют виновника аварии. Об этом сообщает "ДС".

Полицейские отметили, что всем пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь. Уголовное производство будет открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщала "Страна", смертельное ДТП произошло возле метро "Дорогожичи" 24 июля днем. Две машины столкнулись и вылетели на тротуар. Один из участников дорожного движения снес светофор и "припечатал" человека к бетонному ограждению. Мужчина погиб на месте.

Напомним также, что на трассе Киев-Одесса очередное смертельное ДТП с участием грузовиков.

Также "Страна" писала, что в Киеве Opel протаранил розовый троллейбус, спровоцировав пробку на "Дорогожичах".