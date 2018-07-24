"Укртелеком" просит власти разрешить повысить предельные тарифы на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября. Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились к регулятору (в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации - Прим. Ред.), с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", - сообщил Шуранов.

Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019. По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Он также отметил, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 гривны. Шуранов отметил, что для абонентов речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.

ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% – до 6,654 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укртелеком" с 1 января повысил тарифы на стационарную связь.

Также "Укртелеком" решил заменить всю проводную связь на мобильную. Уже запущен пилот.