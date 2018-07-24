В Киевской области от кори умер ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на данные прошлой недели.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 29-ю неделю 2018 года корью заболели 882 человека – 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе. С начала года корью заболели 26 692 человека – 10 800 взрослых и 15 892 ребенка", – также сказано в сообщении.

Больше всего людей заболели во Львовской (всего 4989 человек: 1568 взрослых и 3421 ребенок), Закарпатской (всего 2890 человек: 537 взрослых и 2353 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2596: 744 взрослых и 1852 ребенка), Одесской (всего 2063 человека: 1028 взрослых и 1035 детей), городе Киеве (всего 1854 человека: 1139 взрослых и 715 детей) и Тернопольской (всего 1388: 540 взрослых и 848 детей) областях.

Отмечается, что всего с начала года от осложнений кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Вирус кори быстро передается воздушно-капельным путем. Единственным способом профилактики кори является вакцинация.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине лета всего за неделю заболели корью чуть меньше тысячи украинцев.

Также число заболевших корью украинцев в разных регионах страны снова пошло в рост.