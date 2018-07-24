По результатам досудебного расследования следователь принял решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 ("Отсутствие состава преступления") Уголовного процессуального кодекса еще 26 июня. Кроме того, в ведомстве отметили, что провели необходимое досудебное расследование по данному факту.

В Генпрокуратуре не сообщили, вызывали ли на допрос Гройсмана или других лиц в рамках данного дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Сам же Гройсман заявил, что не подделывал свой диплом о высшем образовании,а попытки дискредитировать его с помощью фейков ни к чему не приведут.

"Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, и поэтому параллельно работал", - написал премьер на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите", - добавил он.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, в октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании. В ноябре 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, однако в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали мошенников, которые напечатали фальшивых дипломов на 2 млн гривен.