В центре Киева воры-барсеточники вытащили из багажника "Лексуса" гражданина Израиля 90 тысяч гривен, паспорт и вид на жительство.

Об этом "Стране" сообщили источники в столичной полиции.

Жертвой автомобильных воров стал израильтянин Михаель Рубинштейн, занимающийся в Украине бизнесом.

Сегодня утром Рубинштейн опрометчиво оставил на полчаса в багажнике своего "Лексуса", припаркованного на улице Деловой в центре Печерска, портфель с деньгами, документами, в том числе паспортом гражданина Израиля и вид на жительство.

В полиции считают, что воры проследили за представительским автомобилем и открыли сигнализацию специальным устройством, считывающим сигнал-код-граббером.

Сейчас силовики изучают видеозаписи, пытаясь установить личности воров.

Кстати, сегодня же в ресторане "Мафия" на бульваре Леси Украинки у другого зазевавшегося посетителя карманники умыкнули портфель с 60 тысячами гривен.

В полиции отмечают, что во многих случаях сами потерпевшие "помогают" преступникам своей беспечностью: оставляют ценности в автомобилях и за столиками ресторанов без присмотра.

Ранее "Страна" сообщала о зоне воровской анархии. Почему в Киеве жертвами карманников все чаще становятся украинские и зарубежные ВИПы.

Также в Киеве карманники обчистили главу Конституционного суда Литвы.