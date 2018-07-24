Сегодня, 24 июля, представители украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) провели в Киеве торжественный молебен и крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Торжества состоялись на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви. Крестный ход пошел по улице Костельной.

Церковники также прошлись через Михайловскую площадь. Движение транспорта в районе проведения мероприятий ограничено. Полиция обеспечивает общественный порядок.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Напомним, торжества по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси - Украины запланированы на 24, 27 и 28 июля. В эти дни в столице пройдет массовой крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата. Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия.

До конца года в образовательных и культурных учреждениях Киева будут тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, "круглые столы", информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Как сообщала "Страна", Парубий ждет автокефалии уже летом-осенью, а ЕПЦ - до конца года.

Напомним, греко-католики заявили, что не будет присоединяться к поместной церкви после Томоса.