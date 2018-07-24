В Грузии на горе Тетнульд нашли погибшего туриста из Украины. Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии во вторник, 24 июля. "Украинский турист, заблудившийся на горе Тетнульд в Местия, погиб", - говорится в сообщении.

По информации грузинского ведомства, одного из украинских туристов спасателям все же удалось эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако операция по спасению второго туриста была прервана из-за ухудшения погодных условий.

С 18 июля спасатели работали в круглосуточном режиме, однако из-за снегопада, тумана и сильного ветра, которые наблюдались в горах в течение пяти дней, добраться до места происшествия было невозможно. Операция по спуску тела погибшего украинского туриста возобновилась 24 июля.

На прошлой неделе стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии. Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако спасти из-за плохой погоды не смогли.

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