"Укрпочта" объяснила сбой со сроками выплаты пенсий "техническими задержками" со стороны Пенсионного фонда.

Об этом сообщает сайт Укрпочты.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

"Укрпочта своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля", - зявляют в ведомстве.

Возмущенным пенсионерам задерживают выплату вот уже пятый день. "Два дня не могу получить пенсию. Сходила в отделение Пенсионного фонда, там сказали, что деньги пока не поступили, нужно подождать. У меня пенсия всего 1,5 тысячи гривен. Даже небольшие задержки - проблема, так как нужно не только еду, но и лекарства покупать", - рассказала пенсионерка Валентина Лукьянова из Киевской области.

Причем на задержку выплат пенсии жалуются пенсионеры и в других регионах.

Тем временем на сайте Пенсионного фонда Украине нет информации ни о задержках пенсий, ни позиции ПФУ по этому поводу.

В комментарии "Подробностям" представитель пресс -службы пенсионного фонда Украины сообщил, что сейчас пенсионный фонд средствами, которые у него есть он финансирует пенсии и финансирование продолжается. "Ели говорить прямо сейчас, то согласно закону, финансирование должно завершиться 25 числа, пока финансирование продолжается, оно в дальнейшем еще время есть, то есть оно в дальнейшем будет продолжаться ", - сказал представитель пресс -службы пенсионного фонда Украины.

В Комитете Верховной Рады Украины по соцполитике нардеп Сергей Каплин сообщил, что проблема возникла, поскольку казначейство не перечислило пенсионному фонду займ на покрытие кассовых разрывов - то платить пенсии просто нечем. Однако в ближайшие дни пенсионеры получат деньги.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пенсионном фонде объяснили, как, когда и каким пенсионерам пересчитают пенсии автоматически.