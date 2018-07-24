В Черниговской области в селе Локнистое Менского района в ночь на 24 июля было совершено разбойное нападение на дом священника УПЦ. В результате пострадал протоиерей Стефан Гавий, матушка и их 6-летний внук. Об этом сообщается на сайте Черниговской епархии.

Около часа ночи двое неизвестных взломали окно и проникли в дом. Мальчика закрыли в соседней комнате, а батюшку и матушку связали, пытали слезоточивым газом, били и требовали деньги - 10 000 долларов, которые должны были быть в доме по информации наводчика злоумышленников.

Ночные "гости" перевернули все в доме, но добычей было всего 11 тысяч гривень и серьги матушки. Преступники скрылись на автомобиле отца Стефана - стареньком ВАЗе-2106, который они затем бросили в Чернигове. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Ранее "Страна" писала о том, что из колонии в Житомирской области сбежали грузин и украинец, осужденные за избиение и разбой.

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