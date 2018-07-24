Совершившая самоубийство в Париже 23 июля одна из основательниц Femen Оксана Шачко хорошо мастерила руками и даже петлю сделала на совесть. Такие подробности рассказали "Стране" о Шачко источники в Femen.

"Она была странной девушкой. Наверное, как любой творческий человек, такая - не от мира сего. По юности она вообще была аутистом. Постоянно молчала, наблюдала, потом разговорилась. Абсолютно бесстрашная и безбашенная. Отец был очень проблемный. Мать - прекрасная женщина из Хмельницкого", - рассказали в организации.

Оксана была в группе девушек, которых похитили КГБ в Минске во время акции против президента Лукашенко, когда их раздели и вывезли в лес. "Она без страховки залезла на верх экран, когда во время Евро-2012 мы протестовали на чемпионате. Альпинисты боялись ее снимать", - отмечает источник.

Однако, как утверждают знавшие Оксану, сила ее была даже не в этом, а в рукоделии. "Именно она готовила весь инвентарь, надписи, все делала руками, создавала, разукрашивала. Все руками. И петлю себе смастерила на совесть. У Оксаны была сногсшибательная внешность, но никогда этим не пользовалась, Оксана сознательно подавляла свою красоту. Просто и неряшливо одевалась, редко пользовалась косметикой. Любила жизнь, выпить, покурить", - отмечают в организации.

Там отмечают, что в 2013 году, когда в офис Femen подкинули портрет Путина с прицелом и надписью "Путин - Х**ло", гранату и пистолет ТТ, на членов организации начались гонения, нескольких человек избили, все разъехались кто куда. "Девчонки во основном выехали в Париж (у нас были хорошие связи с посольством). В Париже она получила политическое убежище", - резюмировали в Femen.

Оксана вместе с Сашей Шевченко, Инной Шевченко и Яной Ждановой уехали во Францию еще в далеком 2013 году от преследований Януковича. "Тогда Федорович избивал наших активистов, подбрасывал оружие в офисы, всячески травил, и мы вынуждены были уехать", - рассказала "Стране" коллега Оксаны Анна Гуцол.

Гуцол рассказывает, что Оксана участвовала в громких акция - в 2012 году перед штаб-квартирой "Газпрома" в Москве стояла с плакатом "Стоп газовый шантаж", а во время президентских выборов в России проникла на участок, на котором голосовал Путин и его жена, где скинула с себя одежду и скандировала: "Путин — вор!" Последние годы занималась живописью, выставляла свои картины на выставках. Однако, по словам Анны, ничего не предвещало беды и причины этого поступка никому не ясны. "Оксана жила как активист и художник и умерла так же - совершив свой акт", - считает Гуцол

Напомним, ранее "Страна" собрала все, что известно о том, кто такая Оксана Шачко, а также, что известно о ее жизни и смерти. Перед смертью она написала предсмертную записку французской богеме на английском языке.