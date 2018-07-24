Утром во вторник, 24 июля, на станции Пологи Запорожской области во время стыковки локомотива с пассажирским поездом было допущено превышение скорости при подключении, в результате чего пострадали 26 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе "Приднепровской железной дороги".

"В ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги и т.д.). По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирский поезд отправился по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала "Приднепровской железной дороги".

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