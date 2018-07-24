Во вторник, 24 июля, в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской и Киевской области пройдут дожди с грозами. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Сегодня дождливо будет в западных областях и на севере Украины. Локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях.

Температура воздуха распределяется так: на Западе, +20...+25 градусов, жара на юге и востоке, +26...+32 градуса. В целом ожидается +24...+29 градусов.

По словам Диденко, циклон "Галина" просто так не хочет уходить из Украины. За месяц он не маскируется под Halinkа, в Украине его давно крестили Баба Галя.



В среду, 25 июля, в большинстве областей Украины снова пройдут дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра. Температура воздуха также существенно не меняется. В среду жара будет господствовать на Востоке и Юге, +28...+33 градуса. На Западе ожидается +21...+26. На остальной территории +24...+28 градусов.

Фото: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщала "Страна", лисий хвост мощного циклона, который несет дожди в Украину, синоптики показывали еще в июне.

Также "Страна" писала про циклон по имени Халина, который завис над Украиной.