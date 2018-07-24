В Украине сегодня, 24 июля стартовала общегосударственная спецоперация "Мигрант".

Об этом сообщил первый зампредседателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

Превентивные мероприятия Нацполиции продлятся до конца лета. Ее целью является выявление, документирование и пресечение преступной деятельности иностранцев, прибывших в Украину с целью совершения преступлений.

"Мы проанализировали ситуацию с нелегальными мигрантами, и у нас есть серьезные вопросы. Поэтому организовываем, проводим оперативно-профилактическая отработка "Мигрант", чтобы исправить эту ситуацию", – подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам Вячеслава Аброськина, за 2017 год иностранцы совершили около 4 тысяч уголовных правонарушений.

Он добавил, что с начала года выявлено более 100 групп нелегальных мигрантов и в целом более 500 иностранцев.

Ранее "Страна" сообщала, что с начала года в Украине выявили около 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Также пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.