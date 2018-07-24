Четверо пьяных мужчин устроили драку с патрульными на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Как сообщает Информатор, во время патрулирования города сотрудники полиции заметили автомобиль Opel Vectra, у которого было разбито лобовое стекло. В машине находились четверо мужчин, все они, включая водителя, были пьяны. При проверке документов пассажиры вели себя агрессивно и мешали сотрудникам полиции.

В результате полиция задержала двоих пассажиров, но они пытались драться с правоохранителями. Также на водителя автомобиля был составлен протокол за езду в нетрезвом состоянии. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался. Самых активных доставили в районное управление полиции, а Opel эвакуировали на штрафплощадку.

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