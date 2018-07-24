В пятницу и субботу в Крестных ходах к 1030-летию Крещения Руси примут участие по 100 тысяч мирян УПЦ Московского и Киевского патриархата.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"В заявках указано участие до 100 тыс. человек. На пятницу – заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тыс. человек. На субботу – Киевский патриархат, тоже до 100 тыс.", - сказал Крищенко агентству.

По его словам, обеспечивать правопорядок будут около 5 тыс. правоохранителей.

При этом начальник столичного главка обратил внимание на то, что пока это только предварительные расчеты.

Также Крищенко подчеркнул, что меры безопасности в этом году будут аналогичными тем, которые предпринимались в прошлом году, в частности, рамки металлоискателей и проверки.

Ранее "Страна" сообщала, что в УПЦ МП рассказали, что им не дают привозить верующих в Киев на Крещение Руси. "Выходить на рейсы запретили спецслужбы".

Также УПЦ отметит Крещение Руси 27 июля, последователи Филарета придут на Владимирскую горку днем позже.

