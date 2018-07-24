В Афинах ввели чрезвычайное положение из-за сильнейших пожаров в Греции, которые унесли жизни 50 человек. В огне пострадали около 100 жителей. С места стихийного бедствия приходят кадры очевидцев, на которых видны горящие дома и сотни людей с вещами у кромки моря.

Страшные кадры с места стихии публикует, в частности издание Greek Reporter. В комментариях к этому видео в Facebook местные жители пишут, что более 150 пострадавших от огня получили тяжелые ожоги, и врачи опасаются за их жизни.

Так, в Каламосе зафиксировали несколько лесных пожаров, которые перекинулись на населенные пункты. Спасаясь от огня, люди бегут к морю.

На кадрах видно, что жители покидали дома наспех. Их тело темное от копоти и дыма.

Замминистр морского флота и островной политики страны Нектариос Санториниос заявил, что ночью 24 июля береговая охрана спасла от лесных пожаров 689 человек. Люди были доставлены в порт Рафины, а оттуда вывезены в другие безопасные места.

Как уточняет ТАСС, в операции были задействованы 12 быстроходных катеров и судов Береговой охраны, а также около 30 небольших частных катеров, которые подбирали людей, в том числе и в воде.

Крупный пожар рядом с трассой недалеко от Афин

Те, кто хотел уехать в Афины, отправились туда на предоставленных автобусах. Примерно 30 человек, оставшиеся без крыши над головой, были направлены в местные гостиницы.

Фото: greekreporter.com

Фото: greekreporter.com

Фото: greekreporter.com

Фото: greekreporter.com

Фото: greekreporter.com

Фото: greekreporter.com

Как сообщала "Страна", в прошлом году август стал месяцем, когда на юге Европы вспыхнули лесные пожары из-за жары.

Также "Страна" писала, как греческий остров Китира пылал четвертый день, эваукировали села и древние монастыри.