На этой неделе курс биткоина рванул вверх и достиг максимума за два месяца.

В понедельник он торговался в районе $7691,9, что на 2,3% превышает уровень на закрытие предыдущего дня.

Ранее в ходе торгов он поднимался до отметки $7770,58 - максимум за последние два месяца. На прошлой неделе биткоин совершил самый большой скачок с декабря, подорожав сразу на 19%.

"Соперники" биткоина – другие криптовалюты, такие как Ethereum и Ripple, не могут угнаться за ним.

Причины подорожания биткоина

Биткоин может выигрывать только за счет своего статуса самой большой и самой известной криптовалюты, поскольку настроения вокруг отрасли продолжают меняться, пишет Bloomberg.

Еще один вероятный фактор заключается в том, что генеральный директор Goldman Sachs, Ллойд Бланкфейн, скоро покинет свой пост и будет заменен Дэвидом М. Соломоном, который заявил, что инвестиционный банковский гигант хочет вложиться в биткоин и криптовалюты.

Он сказал, что компания при этом будет действовать осторожно и прислушиваться к своим клиентам, которые активно интересуются этой темой, пишет Bitcoinist.

Кроме того, на прошлой неделе появилось позитивное сообщение от Совета финансовой стабильности, в котором сделан вывод о том, что криптовалюты не представляют угрозы для глобальной финансовой системы. Из этого следует, что глобальные регуляторы, скорее всего, возьмутпримут более мягкую позицию в отношении биткоина.

Среди причин также называется запуск предполагаемы биржевой торговли биткоинами и действия японского правительства по упрощению регулирования рынка криптовалют.

Каким будет курс биткоина дальше

Некоторые меры свидетельствуют о том, что гонка может только начаться, считает Bloomberg.

Анализ рынка говорит о том, что сейчас тенденция к покупке биткоина - самая сильная с мая. В последний раз, когда эта тенденция ярко проявилась, биткоин поднялся на 23 процента.

Согласно источникам CNN, если на этой неделе график будет расти, это вызовет поток покупок, за которым последует небольшая коррекция. Но в целом вполне вероятно, что биткоин ожидает очередной крупный прорыв.