В Киеве рядом со станцией метро "Дорогожичи" 24 июля произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей и пешеходов.

По предварительной информации, сначала столкнулись машины, а потом они отлетели и задели троих пешеходов. Один из них погиб на месте. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

"На месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой. Выжившие в тяжелом состоянии, их готовят к госпитализации", - пишут в соцсетях.

Напомним, в воскресенье, 22 июля в Киеве авто на евробляхах снесло фонарный столб.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом маршрутчики избили полицейского за замечание о нарушении ПДД.

Также мы сообщали, что экспертиза показала, что при смертельном ДТП под Житомиром в микроавтобусе отказали тормоза.